Киеву не хватит денег на выплаты военным в октябре без дополнительных $6,75 млрд

Киев уже в октябре не сможет платить военным, если не найдет $6,75 млрд Киеву не хватит денег на выплаты военным в октябре без дополнительных $6,75 млрд

Москва31 авг Вести.Киевский режим уже в октябре не сможет платить боевикам Вооруженных сил Украины (ВСУ), если не примет поправки в бюджет, которые обеспечат дополнительное финансирование в размере как минимум 6,75 миллиарда долларов.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные министерства финансов страны.

Минобороны Украины в первые месяцы текущего года было вынуждено досрочно потратить бюджетные средства, запланированные на его конец. Для покрытия возникшего дефицита ведомству экстренно требуется не менее 6,75 миллиардов долларов, а для поддержания боевых действий на прежнем уровне – сумма примерно в три раза больше.

Ранее агентство Bloomberg написало, что нехватка средств в государственном бюджете Украины в 2027 году может превысить предыдущие прогнозы. Уточнялось, что особенно остро дефицит финансирования ощущается в оборонной сфере.

Между тем глава киевского режима Владимир Зеленский признал дефицит в украинском бюджете на финансирование ВСУ в размере 27 миллиардов долларов.