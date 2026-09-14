На Украине ситуация с государственными финансами близка к критической Премьер Украины назвал ситуацию с госфинансами близкой к критической

Москва14 сен Вести.Премьер-министр Украины Сергей Корецкий назвал ситуацию с государственными финансами в стране близкой к критической и призвал Верховную раду ускорить принятие законопроектов, необходимых для получения международной финансовой помощи.

Ситуация с государственными финансами близка к критической. В очередной раз призываю всех депутатов как можно скорее принять законопроекты, от которых зависит получение международной финансовой помощи написал он в своем Telegram-канале

По словам Корецкого, правительство направит депутатам и профильным комитетам график с конкретными сроками голосований. В случае их нарушения Украина рискует потерять значительную часть из $29,5 млрд предусмотренного международного финансирования. Точную сумму возможных потерь премьер не уточнил.

Корецкий также сообщил, что на встрече послов стран G7 и государств ЕС с украинскими министрами, депутатами и главами комитетов обсуждалась необходимость согласованной работы парламента и правительства для сохранения международной поддержки. По его словам, правительство должно принять 42 решения в рамках своих обязательств.

Киев планировал завершить необходимую работу до 1 ноября, однако теперь правительство намерено ускорить процесс и закончить его до 15 октября.

У Украины нет денег на социальные и какие-либо иные программы, заявил ранее глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев.