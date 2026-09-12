Депутат Рады: у Украины нет денег ни на что

Депутат: у Украины нет денег на выполнение социальных программ Депутат Рады: у Украины нет денег ни на что

Москва12 сен Вести.У Киева не осталось денег на социальные и какие-либо иные программы, заявил глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев.

По словам депутата, Украина пытается работать над рядом программ, однако в бюджете не хватает средств в первую очередь на поддержку бизнеса.

Понимаете, в чем наша проблема сегодня: нет денег. Денег нет ни на что. Даже на социалку нет денег рассказал Гетманцев

Видеозапись с его словами выложили украинские СМИ.

Есть несколько социальных программ, которые мы начали и не можем довести до конца, потому что нет финансирования, как, например, повышение зарплат учителям указал депутат Рады

Ранее глава Минфина Сергей Марченко на заседании профильного комитета заявил, что бюджетные возможности Украины истощены до предела.

Он попросил парламентариев поддержать законопроекты, от которых зависит предоставление финансирования от Евросоюза и Международного валютного фонда.