Глава Минфина Украины заявил об истощении бюджета страны В Минфине Украины заявил об истощении бюджетных возможностей страны

Москва10 сен Вести.Бюджетные возможности Украины истощены до предела, заявил глава Минфина Сергей Марченко на заседании профильного комитета.

Он попросил парламентариев поддержать законопроекты, от которых зависит предоставление финансирования от Евросоюза и Международного валютного фонда.

Мы сейчас дошли до предела и нет объяснений, почему мы в этот сложный период не можем проголосовать за эти законопроекты, понимая, какая цена вопроса приводит слова министра депутат Верховной рады Ольга Василевская-Смаглюк

Марченко подчеркнул, что не исключены задержки по социальным выплатам. В настоящее время, по его словам, идет процесс сокращения расходов.

Ранее министр финансов заявил, что Украина столкнулась с самой сложной бюджетной ситуацией с 2022 года.