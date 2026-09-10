Москва10 сенВести.Бюджетные возможности Украины истощены до предела, заявил глава Минфина Сергей Марченко на заседании профильного комитета.
Он попросил парламентариев поддержать законопроекты, от которых зависит предоставление финансирования от Евросоюза и Международного валютного фонда.
Мы сейчас дошли до предела и нет объяснений, почему мы в этот сложный период не можем проголосовать за эти законопроекты, понимая, какая цена вопросаприводит слова министра депутат Верховной рады Ольга Василевская-Смаглюк
Марченко подчеркнул, что не исключены задержки по социальным выплатам. В настоящее время, по его словам, идет процесс сокращения расходов.
Ранее министр финансов заявил, что Украина столкнулась с самой сложной бюджетной ситуацией с 2022 года.