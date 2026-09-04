Минфин Украины признал серьезные проблемы с бюджетом Минфин Украины: бюджет в худшем состоянии с 2022 года

Москва4 сен Вести.Украина столкнулась с самой сложной бюджетной ситуацией с 2022 года, заявил министр финансов страны Сергей Марченко в интервью Euronews.

У нас не было подобной ситуации с 2022 года: тогда мы также серьезно страдали от нехватки ликвидности. Сейчас мы снова подходим к тому же сценарию, что и в 2022-м сказал он

Он отметил, что власти уже фиксируют проблемы с ликвидностью и ожидают нехватку средств в бюджете. Министр пояснил, что из-за этого некоторые невоенные платежи, вероятно, придется откладывать, и такое решение будет иметь последствия.

По словам Марченко, из-за приоритета военных расходов и закупок вооружений Киеву может потребоваться перенести часть платежей, которые не связаны с ведением боевых действий.

При этом Марченко подчеркнул, что внешних кредиторов сложившаяся ситуация не затронет. Однако, по его словам, ее последствия могут проявиться на местном уровне, в том числе при реализации проектов по строительству укрытий и инфраструктурных объектов.

Министр также сообщил, что готовит новый бюджет, исходя из сценария, при котором конфликт продолжится до 2027 года. По его оценке, дефицит финансирования в бюджете составит 32,6 млрд евро. Марченко добавил, что схожие оценки приводит и Международный валютный фонд.

Кроме того, глава Минфина Украины предложил рассмотреть новый план Киева по использованию около 300 млрд долларов замороженных российских активов. По его словам, инициатива предполагает изменение схемы управления этими активами и должна снизить юридические риски для Бельгии и Euroclear. Марченко считает, что ответственность за возможные судебные разбирательства с Россией должна быть распределена между всеми 27 странами Евросоюза.