В Минобороны Украины проведут аудит Корецкий: в МО Украины проведут аудит, чтобы выяснить причины нехватки денег

Москва1 сен Вести.Правительство Украины проведет подробный аудит в министерстве обороны, чтобы выяснить причины масштабного дефицита средств на военные нужды. Об этом заявил премьер-министр страны Сергей Корецкий в эфире украинского телеканала "Рада".

Моим заданием и [заданием] всего правительства будет детальный аудит потребностей министерства обороны. Мы реально проанализируем все проблемы на протяжении месяца, чтобы обеспечить максимально эффективное использование бюджетных ресурсов сказал он

Ранее стало известно, что уже в октябре 2026 года Киеву будет нечем платить военнослужащим, если не будут приняты поправки в бюджет, которые обеспечат дополнительное финансирование в размере как минимум 6,75 миллиарда долларов.