Москва11 сенВести.У Европы не хватает вооружений и денег для того, чтобы удовлетворять потребности киевского режима. Об этом сообщил евродепутат Фернан Картайзер.
В беседе с "Известиями" он отметил, что финансовые запросы Киева кажутся безграничными.
У Европы не хватает вооружений для продолжения крупномасштабных поставок на Украину, например, в такой важной сфере, как противовоздушная оборонасказал Картайзер
Ранее газета The New York Times написала, что заявления главы киевского режима Владимира Зеленского о необходимости дополнительного финансирования вооруженных сил Украины заставили европейских чиновников задаться вопросом, на что Киев тратит помощь от Евросоюза.
Между тем бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель отметила, что европейские страны могут пересмотреть подход к финансированию Украины после требования киевского главаря досрочно выделить часть средств из кредита следующего года.