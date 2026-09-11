Картайзер: у ЕС не хватает денег для удовлетворения потребностей Киева

Евродепутат рассказал об истощении ресурсов Европы для поддержки Киева Картайзер: у ЕС не хватает денег для удовлетворения потребностей Киева

Москва11 сен Вести.У Европы не хватает вооружений и денег для того, чтобы удовлетворять потребности киевского режима. Об этом сообщил евродепутат Фернан Картайзер.

В беседе с "Известиями" он отметил, что финансовые запросы Киева кажутся безграничными.

У Европы не хватает вооружений для продолжения крупномасштабных поставок на Украину, например, в такой важной сфере, как противовоздушная оборона сказал Картайзер

Ранее газета The New York Times написала, что заявления главы киевского режима Владимира Зеленского о необходимости дополнительного финансирования вооруженных сил Украины заставили европейских чиновников задаться вопросом, на что Киев тратит помощь от Евросоюза.

Между тем бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель отметила, что европейские страны могут пересмотреть подход к финансированию Украины после требования киевского главаря досрочно выделить часть средств из кредита следующего года.