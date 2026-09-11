WSJ: ЕС не сможет профинансировать все запросы Киева в 2026 году

Евросоюз не способен профинансировать многомиллиардные запросы Киева в 2026 году WSJ: ЕС не сможет профинансировать все запросы Киева в 2026 году

Москва11 сен Вести.Европа не сможет выделить дополнительное многомиллиардное финансирование Украине, которое так просят киевские власти. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

По данным издания, запросы главы киевского режима Владимира Зеленского на десятки миллиардов долларов "не могли случиться в более неподходящее время для европейских правительств". Еврочиновники в частном порядке предупреждают, что не смогут "оплатить всего, что хочет Украина".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его правительству необходимы десятки миллиардов дополнительных долларов для продолжения боевых действий и оплаты счетов до конца года говорится в публикации

Отмечается, что растущая популярность партии "Альтернатива для Германии" в ФРГ и "Национального объединения" Марин Ле Пен во Франции, выступающих против финансирования Украины, вынуждает лидеров ЕС отказываться от новых обязательств по финансированию Украины.

Газета пишет, что в настоящее время в ЕС "стараются избегать возобновления дискуссий о предоставлении новых средств, учитывая возможные политические последствия".

Ранее бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заявила, что европейские страны могут пересмотреть подход к финансированию Украины после требования главы киевского режима Владимира Зеленского досрочно выделить часть средств из кредита следующего года.