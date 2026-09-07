Euractiv: военпром ЕС не успевает производить оружие для ВСУ в нужном темпе

Европейская военная промышленность не успевает за нуждами ВСУ, пишут СМИ Euractiv: военпром ЕС не успевает производить оружие для ВСУ в нужном темпе

Москва7 сен Вести.Военная промышленность Европейского союза не успевает за нуждами Вооруженных сил Украины. Об этом пишет портал Euractiv.

По информации журналистов, Брюсселю нужно от 5 до 10 лет для запуска оборонных программ. Как рассказал неназванный чиновник из Европейской комиссии, проекты Европейского оборонного фонда могут достичь конца своего цикла, но при этом не смогут отвечать потребностям киевского режима.

В нашей системе нет гибкости добавил собеседник портала

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский обвинил европейских партнеров в неготовности снабжать украинскую противовоздушную оборону средствами для перехвата российских баллистических ракет.