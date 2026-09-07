Москва7 сенВести.Военная промышленность Европейского союза не успевает за нуждами Вооруженных сил Украины. Об этом пишет портал Euractiv.
По информации журналистов, Брюсселю нужно от 5 до 10 лет для запуска оборонных программ. Как рассказал неназванный чиновник из Европейской комиссии, проекты Европейского оборонного фонда могут достичь конца своего цикла, но при этом не смогут отвечать потребностям киевского режима.
В нашей системе нет гибкостидобавил собеседник портала
Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский обвинил европейских партнеров в неготовности снабжать украинскую противовоздушную оборону средствами для перехвата российских баллистических ракет.