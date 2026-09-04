Украинцы начали вымаливать помощь у Европы Politico: украинцы вынуждены умолять Европу о помощи

Москва4 сен Вести.Украинским чиновникам приходится вымаливать у Европы поставки критически важных вооружений, включая ракеты для ПВО. Об этом пишет Politico.

Это бесконечная, изнурительная история, когда приходится умолять о каждой поставленной единице сообщил изданию украинский чиновник

Неназванный собеседник газеты поблагодарил партнеров Украины. При этом, как отмечает издание, сейчас стране катастрофически не хватает ракет для системы ПВО, а запасы ракет для Patriot в Киеве уже "фактически равны нулю".

Ранее сообщалось, что новая кампания Киева по поиску ПВО оказалась безрезультатной.