Москва4 сен Вести.Киев запустил новую кампанию, целью которой является поиск и получение денег и средств противовоздушной обороны (ПВО) от западных партнеров. Однако все безрезультатно, пишет Politico.

Серия встреч на этой неделе – от неформального собрания министров обороны стран ЕС до специальной встречи послов НАТО – не принесла результата говорится в публикации

Авторы статьи отмечают, что у Украины заканчиваются не только деньги, но и источники поставок новых американских ракет-перехватчиков PAC-2 и PAC-3 для комплексов Patriot. Страны, у которых они есть, включая Грецию, Испанию, Японию и Республику Корея, не собираются делиться с Киевом своими запасами. Особенно на фоне боевых столкновений США с Ираном, из-за которых эти ракеты сейчас в дефиците.

Это бесконечная, изматывающая история, когда приходится выпрашивать каждую единицу [оружия] пожаловался высокопоставленный представитель правительства Украины

Ранее премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил, что в Минобороны страны будет проводиться аудит, направленный на поиск причин масштабного дефицита средств на военные нужды. По последним данным, уже в октябре Киеву будет нечем платить военнослужащим, если не будут приняты поправки в бюджет, которые обеспечат дополнительное финансирование в размере как минимум 6,75 миллиарда долларов.