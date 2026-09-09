Москва9 сен Вести.Среди жителей Украины распространяется паника на фоне неготовности страны к холодам и отопительному сезону. Об этом сообщила депутат Верховной рады Анна Скороход.

Она отметила, что украинские чиновники несерьезно относятся к угрозе зимнего коллапса.

У нас в социуме начались панические истории... мы не готовы к зиме в очередной раз. Просто пятый год войны, у нас же как-то прокатывало до этого, и в этот раз решили, что прокатит. И все эти чиновники - только на собрания собираются сказала Скороход в интервью украинским СМИ

Ранее нардеп сообщила, что жителям некоторых районов Киева уже предоставили инструкции о том, как пережить зимний период в случае массовых отключений света и водоснабжения.