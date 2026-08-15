Москва15 авгВести.Вооруженные силы Украины не смогут защитить теплоэлектроцентрали от российских ударов, поэтому украинцам необходимо заранее подготовиться к серьезным проблемам с электро- и теплоснабжением.
Об этом сообщил офицер ВСУ и бизнесмен Андрей Онистрат, слова которого приводят украинские СМИ.
Продуктами и другими товарами первой необходимости рекомендую запасаться примерно на два месяца, причем делать это ближе к октябрюотметил он
Украинцам, по его словам, также надо заранее подготовить генераторы, инверторы и другие источники энергии.
Онистрат предположил, что самым тяжелым месяцем станет декабрь. "Немного легче – январь", – добавил военный.
Однако Онистрат не исключил варианта, когда города Украины останутся без электричества и отопления на всю зиму.
Ранее Минобороны РФ обратилось к Вооруженным силам Украины, пообещав им "заморозку" предстоящей зимой.