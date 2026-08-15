В ВСУ посоветовали жителям Украины запастись едой минимум на два месяца

Офицер ВСУ призвал украинцев заранее подготовиться к тяжелым временам В ВСУ посоветовали жителям Украины запастись едой минимум на два месяца

Москва15 авг Вести.Вооруженные силы Украины не смогут защитить теплоэлектроцентрали от российских ударов, поэтому украинцам необходимо заранее подготовиться к серьезным проблемам с электро- и теплоснабжением.

Об этом сообщил офицер ВСУ и бизнесмен Андрей Онистрат, слова которого приводят украинские СМИ.

Продуктами и другими товарами первой необходимости рекомендую запасаться примерно на два месяца, причем делать это ближе к октябрю отметил он

Украинцам, по его словам, также надо заранее подготовить генераторы, инверторы и другие источники энергии.

Онистрат предположил, что самым тяжелым месяцем станет декабрь. "Немного легче – январь", – добавил военный.

Однако Онистрат не исключил варианта, когда города Украины останутся без электричества и отопления на всю зиму.

Ранее Минобороны РФ обратилось к Вооруженным силам Украины, пообещав им "заморозку" предстоящей зимой.