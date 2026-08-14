СМИ указали на проблемы, с которыми города на Украине могут столкнуться зимой BZ: многие крупные города Украины могут стать непригодными для жизни зимой

Москва14 авг Вести.Многие крупные города на Украине зимой могут стать непригодными для жизни из-за роста энергетического дефицита. Об этом пишет газета Berliner Zeitung (BZ).

Генерирующие мощности Украины, как отмечается, с 2022 года сократились в пять раз. При этом к зиме энергодефицит может вырасти вдвое.

Прошлой зимой жителям Киева приходилось жить в квартирах, где температура опускалась до -10°C. … В этом году ситуация может ухудшиться, и многие крупные города Украины могут стать непригодными для жизни говорится в материале

В публикации отмечается, что с приближением холодов высказывания главы киевского режима Владимира Зеленского становятся более подавленными.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Юрий Афонин заявил, что Украину ждет самая тяжелая зима с начала СВО. Он уточнил, что усиление ударов ВС РФ по украинской энергетической инфраструктуре – это необходимость.

В российских силовых структурах рассказали, что Украина не сможет "пережить зиму", даже если Зеленский получит от США 5% запасов ракет-перехватчиков к ЗРК Patriot.