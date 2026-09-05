В Верховной раде посоветовали украинцам покинуть Киев и запастись дровами Депутат рады Бобровская: уезжайте из Киева и покупайте дрова

Москва5 сен Вести.В преддверии зимы украинцам, проживающим в Киеве, лучше покинуть столицу, сделать бытовые запасы и закупиться дровами. Такой совет соотечественникам дала член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская.

Она подчеркнула, что власти страны должны честно предупредить граждан о предстоящих вызовах зимы и отопительного сезона, "а не кормить обещаниями". Украинцам же она порекомендовала не рассчитывать на успокаивающие заявления властей, а самим позаботиться о безопасности и готовности к зимнему периоду.

Готовьтесь, запасайтесь, уезжайте из Киева, покупайте дрова цитирует парламентария ТАСС

Ранее первый вице-премьер, министр энергетики Украины Денис Шмыгаль заявил, что предстоящая зима будет сложной для страны. Он допустил дальнейшие повреждения объектов энергетической системы, которая обеспечивает украинцев теплом, водой и светом, а также играет ключевую роль в поддержании экономики в целом.

Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров, в свою очередь, предположил, что будущая зима станет для Украины последней, если Киев не пойдет на компромиссы, поскольку российские войска могут нанести удары по системам отопления, водоснабжения и канализации украинских городов.