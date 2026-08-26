Москва26 авг Вести.Киевский режим разрушается изнутри, Украина проигрывает конфликт на поле боя, заявил в ходе брифинга пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

То, что Украина проигрывает конфликт, однозначно. Динамика на фронтах это отчетливо демонстрирует отметил он

Таким образом Песков ответил на вопрос, как в Кремле оценивают критику в адрес украинских властей бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова.

По словам представителя Кремля, "то, что бывшие участники коррупционного процесса, выйдя из власти, начинают клеймить своих бывших партнеров по коррупции, это тоже однозначно и очевидно".

Квазиполитическая возня в недрах киевского режима имеет место, она активизируется. Киевский режим разрушается изнутри, он теряет устойчивость, которая и так всегда оставляла желать лучшего сказал Песков

Он подчеркнул, что европейцы делают большую ошибку, не желая этого замечать.

Ранее британская газета The Times сообщила, что киевский режим может остаться без финансирования со стороны западных спонсоров из-за конфликта главы киевского режима Владимира Зеленского с экс-министром обороны Украины Михаилом Федоровым.