Дмитриев после слов Федорова о поражении Киева заявил, что реальность берет верх

"Реальность берет верх": Дмитриев прокомментировал заявление Федорова Дмитриев после слов Федорова о поражении Киева заявил, что реальность берет верх

Москва26 авг Вести.Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев связал заявление бывшего главы украинского Министерства обороны Михаила Федорова о постепенном поражении Киева с тем, что "реальность берет верх".

Федоров накануне в интервью агентству Reuters заявил, что Украина "медленно проигрывает" России. По его словам, киевскому режиму необходимо разработать новый план завершения конфликта.

Реальность берет верх, ложные нарративы рушатся, и начинается поиск виновных в неудачах написал глава РФПИ в соцсети X

Ранее издание Strategic Culture написало, что Киев проигрывает в зоне проведения специальной военной операции (СВО) Вооруженным силам (ВС) РФ. Отмечалось, что Россия существенно нарастила военную мощь в целях окончательной ликвидации поддерживаемого Североатлантическим альянсом (НАТО) киевского режима.