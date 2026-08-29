Подполковник США Дэвис: у Америки нет шансов победить в войне с Россией

В США заявили о невозможности для Америки выиграть в войне с Россией Подполковник США Дэвис: у Америки нет шансов победить в войне с Россией

Москва29 авг Вести.Если США начнут войну с Россией, у них нет шансов в ней победить, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

Военный отреагировал на слова главы киевского режима Владимира Зеленского о желании увеличить количество беспилотников, которые Киев использует для ударов по России.

Дэвис отметил, что Зеленский подобной риторикой хочет напрямую втянуть в украинский конфликт западные страны, в том числе и США.

Мы должны в недвусмысленных и максимально жестких формулировках дать понять, что Соединенные Штаты ни при каких обстоятельствах не будут воевать с Россией ради Украины. Отчаявшийся Зеленский слишком охотно идет на риск развязывания третьей мировой войны, пытаясь втянуть в нее США. Вот что все должны понимать: мы не способны в военном отношении победить Россию даже при задействовании статьи 5, потому что мы недостаточно сильны. А сама попытка сделать это резко повысит риск того, что ядерное оружие обрушится на американские города. Украина не стоит такой цены написал Дэвис в соцсети X

Ранее французский политик Флориан Филиппо назвал представителей альянса НАТО психами из-за желания втянуть Европу в войну с Россией любой ценой.