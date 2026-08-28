Филиппо: психи из НАТО готовы на все, чтобы втянуть Европу в войну с Россией

Филиппо назвал НАТО психами за желание втянуть Европу в войну с Россией Филиппо: психи из НАТО готовы на все, чтобы втянуть Европу в войну с Россией

Москва28 авг Вести.Представители НАТО – сумасшедшие, поскольку всерьез и любыми средствами хотят втянуть Европу в войну с Россией, заявил глава французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

Он прокомментировал публикацию издания L'Express, в которой утверждалось, что визит главы ЦРУ США Джона Рэтклиффа в Москву – якобы "тревожное предзнаменование", предупреждающее об угрозе, схожей с терактами 11 сентября 2001 года в США.

Ага, так они уже прямо начинают говорить о новом "11 сентября" применительно к России! Эти психи готовы на все, лишь бы втянуть нас в войну написал Филиппо в соцсети X

11 сентября 2001 года члены террористической организации "Аль-Каида" совершили ряд терактов в Соединенных Штатах. Исламисты захватили четыре пассажирских самолета, после чего два из них протаранили Всемирный торговый центр в Нью-Йорке, еще один врезался в Пентагон, а четвертый упал в штате Пенсильвания.

В ходе атак вместе с 19 террористами погибли 2977 человек, еще 24 человека пропали без вести, из-за чего теракты 11 сентября стали крупнейшими в истории по числу жертв.

Ранее Филиппо назвал правительство Франции безумцами из-за его позиции по украинскому конфликту.