Бывший агент ЦРУ Макговерн: демилитаризацию на Украине осуществили на 90%

Американский аналитик Макговерн заявил о почти полной демилитаризации Украины Бывший агент ЦРУ Макговерн: демилитаризацию на Украине осуществили на 90%

Москва6 сен Вести.Украина лишилась большей части военного потенциала и испытывает серьезный дефицит личного состава.

Такое мнение высказал бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Реймонд Макговерн на YouTube-канале World Affairs In Context.

На 90% осуществили демилитаризацию. У украинцев, по сути, почти ничего не осталось заявил экс-агент ЦРУ

По оценке аналитика, имеющихся у Киева ресурсов недостаточно для сохранения текущих позиций.

Макговерн также сослался на оценку, согласно которой украинской армии необходимо ежемесячно привлекать около 30 тысяч военнослужащих. Он выразил сомнение в способности Киева обеспечить такой уровень пополнения рядов ВСУ.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что массированные удары Вооруженных сил (ВС) России по военным объектам на Украине лишают киевский режим площадок для сборки беспилотных летательных аппаратов из европейских комплектующих.