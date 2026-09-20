В 2027 году Киеву потребуется от Запада почти $100 млрд СМИ: в 2027 году Киеву понадобится западная помощь на $100 млрд

Москва20 сен Вести.В 2027 году Киеву понадобится западная помощь в размере $96 млрд, причем как в виде прямого финансирования, так и в виде поставок вооружений, сообщает ТАСС со ссылкой на проект бюджета Украины на 2027 год, который внесен в Верховную раду на этой неделе.

Украина при этом рассчитывает на поставки вооружений и техники на $38,8 млрд, а остальные $57,2 млрд хочет получить в качестве прямой финансовой поддержки. Эти средства Киев также может использовать для военных нужд отмечает ТАСС

В целом, в 2027 году Киев намерен потратить на военные нужды больше, чем получит доходов. Пока доходы бюджета намечены в размере 3,2 трлн гривен ($72 млрд), военные расходы - в размере 4,9 трлн гривен ($109,6 млрд). Таким образом, Украина не сможет самостоятельно финансировать военные нужды.

В течение 2026 года военные расходы Киева пересматривали в сторону увеличения. Так, при подготовке бюджета на 2026 год на военные нужды закладывали $66 млрд, затем показатель вырос до $101 млрд, а сейчас Киев дополнительно запрашивает у Запада $27 млрд.

Газета The Wall Street Journal сообщила, что Евросоюз (ЕС) больше не сможет выделять Украине многомиллиардное финансирование, о чем так просит Киев.

Глава Минфина Украины Сергей Марченко признался, что бюджетные возможности страны истощены до предела. Министр попросил депутатов Верховной рады поддержать законопроекты, от которых зависит предоставление финансирования от ЕС и Международного валютного фонда.