На Украине приняли проект бюджета на 2027 год с дырой в $27 млрд "Страна": на Украине приняли изначально нереалистичный бюджет с дырой в $27 млрд

Москва16 сен Вести.Проект бюджета Украины на 2027 год, принятый правительством республики, выглядит изначально нереалистичным, поскольку в нем не учитывается нехватка средств на оборону в размере 27 млрд долларов (1,2 трлн гривен). На это указывают аналитики украинского издания "Страна.ua".

Как отмечают авторы статьи, расходная часть бюджета заложена на уровне 7,271 трлн гривен. Это на 113,5% больше, чем в 2026 году. С учетом дефицита денег на оборону расходы уменьшаются на 4,4% – н 336 млрд гривен.

Еще более впечатляющим этот разрыв выглядит, если посмотреть конкретно на бюджет Министерства обороны. На нужды МО в 2027 году правительство отводит 3,762 трлн грн. Формально это на 320 млрд грн (на 9,3%) больше, чем в 2026 году. Но, с учетом дыры в 27 млрд, расходы на войну в 2027 году запланированы на 19,05% или на 885,28 млрд грн меньше, чем реальные потребности в средствах на этот год говорится в публикации

Аналитики обращают внимание на то, что так подсчеты еще не учитывают, что боевые действия с каждым годом обходятся все дороже, и ситуация с дырой в бюджете наглядно это показала.

Поэтому, если конфликт будет продолжаться весь 2027 год, денег потребуется гораздо больше, чем указывается в проекте. Однако понимания того, откуда взять эти деньги, до сих пор нет "даже по дефициту этого года". Более того, украинские журналисты считают, что предлагаемая властями схема передачи в 2026 году средств из кредита ЕС на 90 млрд евро, предусмотренных на следующий год, лишь усугубит проблемы наполнения казны в 2027-м.

Вариант пополнения бюджета за счет увеличения налогов и сборов также не подходит ввиду проблем у местного бизнеса. Остается лишь провести девальвацию гривны, чтобы было проще конвертировать иностранную помощь, и урезать социальные расходы.