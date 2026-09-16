На Украине заявили о нехватке денег на зарплаты военным Нардеп Ивченко: Украине не хватает денег на зарплаты военным

Москва16 сен Вести.Ситуация с бюджетом на Украине катастрофическая, в стране стало не хватать денег на выплату жалования военнослужащим. Об этом заявил депутат Верховной рады Вадим Ивченко.

На Украине не хватает средств на зарплаты военным даже на два месяца цитирует нардепа украинское издание "Новости.LIVE"

Парламентарий отметил, что на Украине "катастрофа с бюджетом". Чтобы закрыть эту дыру необходимо вносить в него изменения и получить дополнительную помощь от западных партнеров.

Ранее другой депутат Рады – Ольга Василевская-Смаглюк – заявила, что власти Украины теперь будут финансировать только три сферы: социальные выплаты, содержание военных и зарплаты бюджетникам.