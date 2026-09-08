Москва8 сенВести.Украинскому руководству не хватает почти одного триллиона гривен (свыше 22 миллиардов долларов) на выплаты военнослужащим ВСУ, заявил депутат Рады от правящей партии "Слуга народа" Богдан Кицак.
Кицак пояснил, что в июне была анонсирована новая система денежного обеспечения ВСУ, однако правильно сработать она так и не смогла, поскольку власти не предусмотрели на нее средств.
И де-факто по состоянию на сентябрь эта система не работает, к сожалению. И, мало того, мы пришли к тому, что имеется дефицит почти в триллион гривен, который нужно сейчас закрыть, чтобы выплатить то, что сейчас прописаноцитируют депутата украинские СМИ
Ранее украинский Минфин признал, что страна столкнулась с самой сложной бюджетной ситуацией с 2022 года.