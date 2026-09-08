В партии Зеленского заявили о нехватке почти $22 млрд на выплаты военным Верховная рада сообщила о нехватке около $22 млрд на выплаты военным

Москва8 сен Вести.Украинскому руководству не хватает почти одного триллиона гривен (свыше 22 миллиардов долларов) на выплаты военнослужащим ВСУ, заявил депутат Рады от правящей партии "Слуга народа" Богдан Кицак.

Кицак пояснил, что в июне была анонсирована новая система денежного обеспечения ВСУ, однако правильно сработать она так и не смогла, поскольку власти не предусмотрели на нее средств.

И де-факто по состоянию на сентябрь эта система не работает, к сожалению. И, мало того, мы пришли к тому, что имеется дефицит почти в триллион гривен, который нужно сейчас закрыть, чтобы выплатить то, что сейчас прописано цитируют депутата украинские СМИ

Ранее украинский Минфин признал, что страна столкнулась с самой сложной бюджетной ситуацией с 2022 года.