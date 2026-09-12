Москва12 сенВести.Киевский режим больше не способен финансировать Вооруженные силы Украины за счет своих ресурсов, заявила глава комитета Верховной рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа.
Ежедневно содержание ВСУ обходится Киеву в 190 миллионов долларов, всего же в 2026 году на содержание армии было затрачено более 42 миллиардов долларов.
Внутренние доходы и заимствования за этот период в то же время не превысили 39 миллиардов долларов, отметила нардеп.
К сожалению, в этом году война стала настолько дорогой, что мы уже не можем даже покрыть свою долю расходовцитирует Пидласу агентство Reuters
Также она признала, что Киев ожидает "очень тяжелую зиму" из-за общего ухудшения экономического положения Украины.
Ранее телеканал Welt сообщил, что победа партии "Альтернатива для Германии" на региональных выборах в Саксонии-Анхальте привела к спорам в коалиции канцлера Фридриха Мерца о целесообразности продолжения помощи киевскому режиму.
Позднее премьер Италии Джорджа Мелони признала, что поддержка Украины негативно сказывается на ее электоральных рейтингах.