Киев больше не может финансировать ВСУ за счет своих ресурсов

В Киеве признали, что более не могут содержать ВСУ только за свой счет Киев больше не может финансировать ВСУ за счет своих ресурсов

Москва12 сен Вести.Киевский режим больше не способен финансировать Вооруженные силы Украины за счет своих ресурсов, заявила глава комитета Верховной рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа.

Ежедневно содержание ВСУ обходится Киеву в 190 миллионов долларов, всего же в 2026 году на содержание армии было затрачено более 42 миллиардов долларов.

Внутренние доходы и заимствования за этот период в то же время не превысили 39 миллиардов долларов, отметила нардеп.

К сожалению, в этом году война стала настолько дорогой, что мы уже не можем даже покрыть свою долю расходов цитирует Пидласу агентство Reuters

Также она признала, что Киев ожидает "очень тяжелую зиму" из-за общего ухудшения экономического положения Украины.

Ранее телеканал Welt сообщил, что победа партии "Альтернатива для Германии" на региональных выборах в Саксонии-Анхальте привела к спорам в коалиции канцлера Фридриха Мерца о целесообразности продолжения помощи киевскому режиму.

Позднее премьер Италии Джорджа Мелони признала, что поддержка Украины негативно сказывается на ее электоральных рейтингах.