Москва12 сен Вести.Поддержка Украины негативно сказывается на электоральных рейтингах премьер-министра Италии Джорджи Мелони. Об этом глава итальянского правительства заявила в интервью газете Foglio.

По словам Мелони, с точки зрения предвыборных перспектив ей было бы выгоднее отказаться от помощи Киеву.

Для меня в эти годы с электоральной точки зрения было бы выгоднее не поддерживать Украину, чем поддерживать ее сказала Мелони

При этом премьер утверждает, что решение поддерживать Киев было связано не с интересами Украины, а с интересами Италии

Ранее в Италии заявили, что Украина будет обречена без внешней помощи. При ее отсутствии Киев превратится в "больного без лекарства".