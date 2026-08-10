Politico: Мелони вынуждена оправдываться за поддержку Украины перед выборами

Мелони пришлось оправдываться за поддержку Украины Politico: Мелони вынуждена оправдываться за поддержку Украины перед выборами

Москва10 авг Вести.Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в преддверии выборов, запланированных на 2027 год, вынуждена оправдываться перед своими избирателями за поддержку Киева. Об этом пишет Politico.

По данным издания, некоторые представители фракции Мелони, включая лидера оппозиционной партии "Национальное будущее" Роберто Ванначчи, выступают за более мягкую позицию в отношении РФ, из-за чего Мелони приходится "сталкиваться с трудностями".

В публикации также говорится, премьер Италии стала чаще подчеркивать негативное отношение к нелегальной миграции.

Ранее Мелони заявила, что Рим рассматривает возможность приостановки действия Шенгенского соглашения с Испанией на фоне резкого роста числа нелегальных мигрантов в испанском анклаве Сеута.