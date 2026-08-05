Левые и правые партии Италии разделились во мнениях по Украине

Экс-премьер Италии Конте усомнился в необходимости военной помощи Украине Левые и правые партии Италии разделились во мнениях по Украине

Москва5 авг Вести.Бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте выразил сомнения в целесообразности дальнейшей военной поддержки Украины, что привело к расколу среди итальянских политиков в преддверии выборов. Об этом пишет Politico.

По словам Конте, его партия "Пять звезд" изначально поддерживала военную помощь Киеву, но теперь Украина "обладает высокооснащенным военным арсеналом". В связи с этим "Пять звезд" будут воздерживаться от голосования за новые поставки и добиваться перехода к переговорам.

Заявления Конте вызвали резкую критику в Демократической партии. Лидер партии Элли Шляйн и экс-министр обороны Лоренцо Гуэрини заявили, что военная помощь Украине не подлежит обсуждению.

Politico отмечает, что общественное мнение в Италии демонстрирует низкую поддержку помощи Украине. При этом, если премьер-министру Джордже Мелони не удастся сформировать правительство после выборов, она может расширить коалицию, включив в нее крайне правую партию "Национальное будущее", которая также выступает против военной помощи Украине.