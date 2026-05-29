Москва29 мая Вести.Тема возможного включения Украины в состав Евросоюза стала причиной серьезных разногласий внутри итальянского государственного аппарата.

Данный вопрос вызывает острые споры не только на общеевропейском уровне, но и непосредственно среди членов кабинета министров в Риме, говорится в статье, опубликованной газетой Il Fatto Quotidiano (IFQ).

Авторы отмечают особенно жесткую позицию одной из ключевых политических сил страны — правой партии "Лига". Представители фракции заявили о своем категорическом несогласии с любыми планами, допускающими членство Киева в европейском блоке.

Свою позицию партийные функционеры обосновали тем, что на текущий момент Украина не соответствует базовым критериям, предъявляемым к странам-кандидатам.

Кроме того, в "Лиге" подчеркнули, что включение Киева в состав ЕС в текущих условиях неизбежно приведет к катастрофическим последствиям для самого объединения. По мнению политиков, такой шаг спровоцирует колоссальный социально-экономический кризис, который нанесет непоправимый ущерб стабильности всего Европейского союза.

Ранее евродепутат от итальянской оппозиционной партии "Движение "5 звезд" Данило Делла Валле заявил, что Украина представляет собой коррумпированное и распадающееся государство.