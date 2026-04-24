ЕС не будет долго праздновать решение о кредите Украине, считают СМИ Politico: празднование в ЕС решения выделить кредит Киеву будет недолгим

Москва24 апр Вести.Празднование Европейским союзом решения выдать Киеву кредит не продлится долго из-за раскола внутри объединения и неспособности европейских лидеров договориться о ряде дальнейших вопросов, включая принятие Украины в Евросоюз. Об этом пишет Politico.

Издание подчеркивает, что "чувство триумфа" в ЕС угасло, когда европейские лидера столкнулись со стоящими перед ними вызовами. Празднование этого успеха "будет непродолжительным", отмечает Politico.

Дискуссия руководителей стран ЕС показала, что им "трудно договорится о дальнейших действиях", а на саммите не удалось скрыть раскол внутри Евросоюза, говорится в материале. Лидеры государств - членов объединения столкнулись с разногласиями в вопросах коллективной обороны союза и его участия в ближневосточном конфликте.

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, слова которого приводит издание, назвал нереалистичным вступление Украины в ЕС раньше 1 января 2027 года.

Накануне сообщалось, что Евросовет завершил процесс согласования кредита в размере 90 миллиардов евро для Украины. Эти средства, как отмечалось, будут направлены на потребности бюджета Украины и финансирование ее ВПК. Ожидается, что выплаты кредита начнутся во втором квартале 2026 года.