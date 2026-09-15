Украина теперь финансирует только соцвыплаты, нужды ВСУ и зарплаты бюджетникам

Украинский депутат заявила, что страна теперь финансирует только три сферы Украина теперь финансирует только соцвыплаты, нужды ВСУ и зарплаты бюджетникам

Москва15 сен Вести.Депутат Верховной рады Ольга Василевская-Смаглюк сообщила о прекращении финансирования Украиной ряда сфер. Соответствующее заявление опубликовано в ее Telegram-канале.

По словам депутата, нововведения вступают в силу со вторника, 15 сентября.

[Со вторника] финансируются только социальные выплаты, зарплаты бюджетникам и содержание военных говорится в публикации

Депутат уточнила, что в бюджете страны мало средств.

В постах сказано также, в частности, что на денежное обеспечение военных в проекте госбюджета на 2027 год заложено около 1,02 трлн грн (около 1,9 трлн рублей).

Ранее премьер-министр Украины назвал ситуацию с государственными финансами в стране близкой к критической.