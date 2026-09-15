Москва15 сенВести.Депутат Верховной рады Ольга Василевская-Смаглюк сообщила о прекращении финансирования Украиной ряда сфер. Соответствующее заявление опубликовано в ее Telegram-канале.
По словам депутата, нововведения вступают в силу со вторника, 15 сентября.
[Со вторника] финансируются только социальные выплаты, зарплаты бюджетникам и содержание военныхговорится в публикации
Депутат уточнила, что в бюджете страны мало средств.
В постах сказано также, в частности, что на денежное обеспечение военных в проекте госбюджета на 2027 год заложено около 1,02 трлн грн (около 1,9 трлн рублей).
Ранее премьер-министр Украины назвал ситуацию с государственными финансами в стране близкой к критической.