Украина надеется получить от Запада более $100 млрд поддержки в 2026-2027 годах Киев собирается получить более $100 млрд помощи Запада в 2026-2027 годах

Москва18 авг Вести.Украина намерена получить от западных партнеров 101 миллиард долларов финансовой поддержки в 2026-2027 годах.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект программы деятельности правительства Украины.

Киев в 2026 году хочет получить 49 миллиардов долларов, а в следующем – еще 52 миллиарда.

Всего документ состоит из 76 страниц. В него включены почти 90 "операционных целей". Одна из них - увеличить уровень потребления населением контента на украинском языке на 10% в 2026-2027 годах.

Ранее кандидат исторических наук, доцент РУДН и Финансового университета при правительстве РФ Николай Пархитько отметил, что Европа не прекратит финансирование киевского режима до конца зимы. По его словам, основная парадигма Европы – уничтожение российских граждан и ослабление военного потенциала РФ чужими руками.

Между тем издание Guardian сообщило, что киевскому режиму в 2026 и 2027 годах понадобится порядка 136 миллиардов евро для поддержания функционирования государства и финансирования обороны.