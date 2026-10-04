СМИ узнали, какая сумма требуется Украине от западных стран ТАСС: Киеву требуется дополнительно $25,4 млрд от западных стран

Москва4 окт Вести.Украина в 2027 году заложила на нужды ВСУ 131% от всех доходов бюджета. Такие данные приводит агентство ТАСС со ссылкой на свои подсчеты.

В материале сказано, что военные расходы Украины на следующий год предусмотрены на уровне $108,3 млрд, а собственные доходы страны составляют всего $71,7 млрд, в случае добавления к ним доходов от продажи облигаций госзайма, приватизации и грантов - $82,9 млрд.

Агентство пишет, что Украине нужно дополнительно $25,4 млрд от Запада на одни только военные расходы, не говоря уже об иных целях.

Ранее украинский министр финансов сообщил, что Украина не получит от Еврокомиссии $8 млрд для военных нужд в 2026 году.