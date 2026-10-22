Украина потратила 246 миллиардов долларов на содержание ВСУ с начала 2022 года

Стало известно, сколько Украина потратила на финансирование ВСУ с 2022 года Украина потратила 246 миллиардов долларов на содержание ВСУ с начала 2022 года

Москва22 окт Вести.Украина потратила на финансирование вооруженных сил страны 246 миллиардов долларов с начала 2022 года. Об этом со ссылкой на данные украинского Минфина сообщает агентство РИА Новости.

С начала 2022 года до августа 2026 года на содержание ВСУ было выделено 11,037 триллиона гривен (246 миллиардов долларов). Они шли на различные потребности Вооруженных сил Украины: на зарплаты военным, закупку вооружения и техники, финансирование логистики.

Уточняется, что эта сумма отражает прямые бюджетные расходы Украины. В нее, например, не включена стоимость западного вооружения, поставляемого от спонсоров.

До конца года страна собирается направить на нужды ВСУ еще 1,94 триллиона гривен (43,2 миллиарда долларов).

Что касается бюджета на 2027 год, то в его проекте сумма, заложенная на финансирование вооруженных сил страны, составляет примерно 108,3 миллиарда долларов.

Ранее сообщалось, что Украина в 2027 году выделит на медицину в 17 раз меньше денег, чем на ВСУ.