Стало известно, сколько Украина потратила на финансирование ВСУ Украина при Зеленском потратила на финансирование ВСУ $290 млрд

Москва29 окт Вести.Киев потратил на финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ) $290,44 млрд со времени вступления Владимира Зеленского в должность президента страны в 2019 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минфин Украины.

Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года.

Начиная с июня 2019 года, то есть после начала срока полномочий Зеленского в конце мая 2019 года, до августа 2026 года Киев выделил на содержание ВСУ 11 трлн 356 млрд гривен​​​. В пересчете по среднегодовому курсу гривны к доллару для каждого соответствующего периода эта сумма эквивалента $290,44 млрд отмечает РИА Новости

В эту сумму входят только прямые статьи расходов: приобретение вооружений и техники, выплата денежного довольствия военным, обеспечение логистики, снабжения, инфраструктуры и прочих потребностей ВСУ.

При этом стоимость вооружений, поступающих от международных партнеров Украины, в эту сумму не заложена.

По данным Минфина Украины, до конца текущего года на поддержку ВСУ дополнительно выделят 1,94 трлн гривен ($42,5 млрд).

Несмотря на прогнозируемый дефицит бюджета Украины в размере $37 млрд и ожидаемый рост госдолга до $276 млрд в 2027 году, финансирование ВСУ увеличат в следующем году до $108,3 млрд.

С начала 2022 года Украина потратила на финансирование ВСУ $246 млрд.

При этом Киев в 2027 году будет тратить $473 млн в день на военные нужды, если конфликт с Россией продолжится.