Украина потратит на образование в 15 раз меньше, чем на ВСУ

Расходы Украины на ВСУ в 15 раз превысят траты на образование Украина потратит на образование в 15 раз меньше, чем на ВСУ

Москва4 окт Вести.Расходы Украины на образование составят всего 4,5% от общего бюджета, в то время как на нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ) планируется направить 67,2% всех средств.

Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на данные украинского минфина.

Согласно данным ведомства, из 161,2 млрд долларов общих расходов госбюджета Украины в следующем году на нужды ВСУ выделят 108,3 млрд долларов. При этом проект госбюджета страны предполагает дефицит в 37 миллиардов долларов и рост госдолга вплоть до 276 миллиардов долларов.

Ранее депутат Верховной рады Вадим Ивченко заявил о катастрофической ситуации с бюджетом на Украине. По словам парламентария, Киеву стало не хватать денег на выплату жалованья военнослужащим