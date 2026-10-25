Стоимость конфликта с Россией превысит для Киева $470 млн в день в 2027 году

Военные расходы Украины могу составить $473 млн в день в 2027 году Стоимость конфликта с Россией превысит для Киева $470 млн в день в 2027 году

Москва25 окт Вести.Украина в 2027 году будет тратить 473 млн долларов в день на военные расходы, если конфликт с Россией продолжится. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные министерства финансов страны.

Эти расходы включают в себя исключительно военные затраты: денежное довольствие действующих боевиков киевского режима, закупку боевой техники, боеприпасов и снаряжения. При этом общая сумма военных расходов за год составит около 173 миллиардов долларов.

Ранее стало известно, что Киев потратил на финансирование вооруженных сил страны 246 миллиардов долларов с начала 2022 года. При этом в эту сумму не включена стоимость западного вооружения, поставляемого спонсорами.