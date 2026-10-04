Военные траты Украины в 2027 году составят 131% от всех доходов бюджета

Военные расходы Украины в следующем году превысят все доходы бюджета на 31% Военные траты Украины в 2027 году составят 131% от всех доходов бюджета

Москва4 окт Вести.Военные расходы, заложенные в проект бюджета Украины на 2027 год, более чем на 30% превышают все доходы страны. К такому выводу пришли в ТАСС на основе подсчетов.

Украинские власти на оборону в 2027 году планируют направить $108,3 млрд. При этом собственные доходы Украины составляют лишь $71,7 млрд, а если добавить к ним поступления от продажи облигаций госзайма, приватизации и грантов, общая сумма доходов вырастает до $82,9 млрд, однако этого все равно недостаточно для покрытия затрат.

Получается, что уже на этапе составления бюджета Киеву нужно дополнительно привлечь от западных партнеров $25,4 млрд, чтобы закрыть только военные траты, не говоря уже про остальные статьи расходов. Это около 31% от всей суммы доходов, которую власти Украины рассчитывают получить внутри страны.

Военные расходы Украины, как правило, пересматриваются в течение года в сторону увеличения. При формировании бюджета на 2026 год на оборону изначально заложили $66 млрд. 10 июня Верховная рада приняла закон об увеличении этой суммы еще на $35 млрд за счет первого транша еврокредита. В итоге военные расходы достигли $101 млрд. Позже Киев заявил о нехватке еще $27 млрд.

Ранее сообщалось, что военные расходы Украины в 2027 году в 15 раз превысят траты на образование.