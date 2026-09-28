Москва28 сенВести.Украине не хватает 75 млрд долларов на оборонные расходы в 2027 году, сообщил первый заместитель министра финансов республики Роман Ермоличев в интервью YouTube-каналу Centre for Economic Strategy.
Минобороны Украины оценивает, что расходы на оборону вырастут в 2027 году до 175 млрд долларов, в то время как в бюджете заложено 100 млрд долларов, указал Ермоличев.
Потребность в 70 млрд долларов есть. И здесь должны задействоваться различные инструменты, в частности, сотрудничество с международными партнерами, чтобы не просто привлекать финансирование, но и использовать различные инструменты, которые работали в течение 4 летсказал он
Ермоличев уточнил, что речь идет в том числе о проектах "Рамштайн", PURL и других механизмах, связанных с привлечением оружия.
В 2026 году расходы Украины на оборону оцениваются в 155 млрд долларов, дефицит составляет 27 млрд долларов. Закрыть дыру Киеву не удалось до сих пор.