На Украине заявили о нехватке $75 млрд на оборонные расходы в 2027 году

Киеву не хватает $75 млрд на оборону в 2027 году На Украине заявили о нехватке $75 млрд на оборонные расходы в 2027 году

Москва28 сен Вести.Украине не хватает 75 млрд долларов на оборонные расходы в 2027 году, сообщил первый заместитель министра финансов республики Роман Ермоличев в интервью YouTube-каналу Centre for Economic Strategy.

Минобороны Украины оценивает, что расходы на оборону вырастут в 2027 году до 175 млрд долларов, в то время как в бюджете заложено 100 млрд долларов, указал Ермоличев.

Потребность в 70 млрд долларов есть. И здесь должны задействоваться различные инструменты, в частности, сотрудничество с международными партнерами, чтобы не просто привлекать финансирование, но и использовать различные инструменты, которые работали в течение 4 лет сказал он

Ермоличев уточнил, что речь идет в том числе о проектах "Рамштайн", PURL и других механизмах, связанных с привлечением оружия.

В 2026 году расходы Украины на оборону оцениваются в 155 млрд долларов, дефицит составляет 27 млрд долларов. Закрыть дыру Киеву не удалось до сих пор.