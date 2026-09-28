Москва28 сенВести.Украина и ее западные спонсоры не смогли найти 27 млрд долларов для покрытия дефицита военного бюджета, заявил премьер-министр страны Сергей Корецкий.
По его словам, военные расходы киевского режима в 2026 году составляют 155 млрд долларов.
Так вот, эти $27 млрд входят в эти $155 млрд. Другой вопрос, что общими усилиями пока не нашли возможности покрытия этих расходовсказал премьер в эфире украинского телевидения
Корецкий отметил, что некоторые западные спонсоры готовы выделять Украине деньги исключительно на социальные расходы.
Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский назвал дефицит бюджета Украины "космическим" и заявил, что обсуждал его с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.