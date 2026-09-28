Премьер Украины: спонсоры Киева не нашли $27 млрд для покрытия дефицита бюджета

Корецкий: спонсоры Украины не смогли закрыть дыру в бюджете на $27 млрд Премьер Украины: спонсоры Киева не нашли $27 млрд для покрытия дефицита бюджета

Москва28 сен Вести.Украина и ее западные спонсоры не смогли найти 27 млрд долларов для покрытия дефицита военного бюджета, заявил премьер-министр страны Сергей Корецкий.

По его словам, военные расходы киевского режима в 2026 году составляют 155 млрд долларов.

Так вот, эти $27 млрд входят в эти $155 млрд. Другой вопрос, что общими усилиями пока не нашли возможности покрытия этих расходов сказал премьер в эфире украинского телевидения

Корецкий отметил, что некоторые западные спонсоры готовы выделять Украине деньги исключительно на социальные расходы.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский назвал дефицит бюджета Украины "космическим" и заявил, что обсуждал его с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.