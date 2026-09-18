Москва18 сен Вести.Дефицит бюджета Украины стал "космическим", заявил Владимир Зеленский на встрече так называемой Карпатской инициативы на курорте Буковель.

Мы имеем космический дефицит бюджета сказал Зеленский

Он отметил, что обсуждал дефицит в беседе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

По его словам, в стране ищут выходы вместе с партнерами. При этом Зеленский выразил уверенность, что решение удастся найти.

Ранее сообщалось, что заявления Киева о дефиците бюджета в 27 млрд долларов произвели на ЕС эффект сброшенной бомбы.