Москва18 сенВести.Дефицит бюджета Украины стал "космическим", заявил Владимир Зеленский на встрече так называемой Карпатской инициативы на курорте Буковель.
Мы имеем космический дефицит бюджетасказал Зеленский
Он отметил, что обсуждал дефицит в беседе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
По его словам, в стране ищут выходы вместе с партнерами. При этом Зеленский выразил уверенность, что решение удастся найти.
Ранее сообщалось, что заявления Киева о дефиците бюджета в 27 млрд долларов произвели на ЕС эффект сброшенной бомбы.