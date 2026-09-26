В Euractiv усомнились в заявлениях Киева о дефиците бюджета Euractiv: Еврокомиссия и МВФ не смогли подтвердить дефицит бюджета Украины

Москва26 сен Вести.Заявления Киева о дефиците бюджета Украины в 27 миллиардов долларов и необходимости дополнительного финансирования звучат сомнительно, заявил колумнист Euractiv Томас Мюллер-Нильсен.

Автор напомнил, что в начале года украинские власти уже предупреждали о возможной нехватке денег к апрелю. По его мнению, последующее поведение Киева не соответствовало ситуации страны, находящейся на грани финансового краха.

Мюллер-Нильсен отметил, что заявленная главой киевского режима Владимиром Зеленским сумма не подтверждается данными Еврокомиссии и Международного валютного фонда (МВФ). Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис, в частности, заявил, что "бюджетные потребности Украины на этот год, похоже, в целом покрыты".

Ранее Зеленский сообщил, что украинская армия из-за дефицита средств в оборонном бюджете страны может столкнуться с серьезными проблемами с обеспечением дронами уже в январе.