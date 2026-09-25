Зеленский предупредил о проблемах ВСУ с дронами уже в январе

Зеленский заявил о риске нехватки средств на беспилотники и ракеты Зеленский предупредил о проблемах ВСУ с дронами уже в январе

Москва25 сен Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут столкнуться с серьезными проблемами с обеспечением дронами уже в январе, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в комментарии украинскому СМИ.

По его словам, причиной перебоев станет дефицит средств в оборонном бюджете Украины.

Если мы их (дроны – прим. ред.) не закажем и не оплатим в октябре и ноябре, то у нас будут серьезные вызовы на январь и февраль прежде всего сказал Зеленский

Он уточнил, что из заявленного дефицита бюджета в 27 миллиардов долларов значительная часть средств предназначена для закупки дронов, ракет и обеспечения военнослужащих. При этом около трети необходимой суммы, а возможно, и больше, приходится на беспилотники, которые должны быть поставлены в январе, феврале и марте.

Ранее Михаил Ходаренок заявил, что самая большая ошибка Украины – надежда на поставки вооружений от союзников. Он подчеркнул, что в конфликте высокой интенсивности нельзя полагаться на помощь партнеров.