Самая большая ошибка Украины – надежда на поставки вооружений от партнеров Ходаренок рассказал о трех стратегических ошибках Украины в ходе конфликта с РФ

Москва25 сен Вести.В ходе вооруженного конфликта между Украиной и Россией глава киевского режима Владимир Зеленский совершил три главные ошибки стратегического характера, которые приведут к бедственному положению страны на годы вперед. Такую мысль в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС “Вести” высказал военный обозреватель радио "Вести ФМ" Михаил Ходаренок.

Первой ошибкой Зеленского он назвал отказ от стамбульских договоренностей в 2022 году.

Первая ошибка стратегического характера — это, конечно, весна 2022 года, когда Владимир Зеленский отказался от стамбульских договоренностей. Я бы не сваливал все на [бывшего премьера Великобритании Бориса] Джонсона, поскольку, ну, за лидером страны, в конце концов последнее слово. Он должен взвесить свой военно-экономический потенциал, оценить противника, проявить какие-то свои вот аналитические, прогностические данные, интуицию, предчувствия, в конце концов сказал эксперт

Следующую ошибку, по его мнению, Зеленский совершил в 2023 году, которая привела к утрате ВСУ стратегической инициативы.

Вторая его стратегическая ошибка — это контрнаступ двадцать третьего года. Ну, в ходе войн вообще-то бывают, конечно, проигранные сражения, и операции не до конца доведенные. И, казалось бы, что вы говорите об этом контрнаступе? Это можно сказать рядовое событие войны. Но дело в том, что после этого Вооруженные силы Украины утратили стратегическую инициативу и так, и так и не овладели ею вновь заявил Ходаренок

Третьей ошибкой украинского руководства военный обозреватель назвал выбор Киева положиться на страны-партнеры в поставке вооружений.

Самая большая ошибка украинского военно-политического руководства. Я надеюсь, когда-нибудь спросят у Зеленского, его советников, помощников аппарата: "Вы о чем думали, когда вот полагались именно на это?" Я имею в виду, что в конфликте высокой интенсивности на континентальном театре военных действий нельзя полагаться в полном объеме на поставки вооружений и военной техники со стороны стран-партнеров. Тем более высокотехнологичного вооружения. Ну да, кое-что дадут, но далеко не в тех объемах, которые приведут к успешному завершению конфликта. Никто вам не создаст вооруженные силы с нуля со всем потребным вооружением, военной техникой, личным составом, специалистами, конструкторскими бюро, отраслями промышленности и так далее добавил военный эксперт

Ранее в эфире "Соловьёв Live" экс-депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров рассказал об ошибках Зеленского, которые привели к обострению конфликта: нежелание выполнять свои предвыборные обещания и упущенный шанс в Париже в 2019 году.