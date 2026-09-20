Москва20 сен Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский совершил две ошибки, которые не позволили предотвратить украинский кризис, заявил в эфире "Соловьёв Live" экс-депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров, сообщает ИС "Вести".

Я бы назвал две ключевые ошибки. Это нежелание выполнять свои предвыборные обещания. А второе - упущенный шанс в Париже [в 2019 году]. Если бы в Париже Зеленский, встречаясь с Путиным, принял бы ответственное политическое решение, судьба Украины была бы совершенно другой. И люди бы сегодня жили в совершенно других условиях. И многое из того, что произошло с этой страной, могло бы не произойти. А все, что с ней произошло, - это ответственность и Зеленского, и того безмолвного, безликого, абсолютно бесполезного большинства в Верховной раде