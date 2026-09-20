Килинкаров: узурпация власти на Украине произошла при бездействии парламента Экс-депутат Рады: власть на Украине узурпировали с молчаливого согласия властей

Москва20 сен Вести.Процесс захвата власти на Украине произошел с молчаливого согласия парламента. Об этом экс-депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров заявил "Соловьёв live", сообщает ИС "Вести".

Процесс узурпации власти на Украине произошел только с молчаливого согласия оппозиции и бездействия парламента. Просто потому, что парламент перестал быть субъектным. В противном случае этого бы не было считает Спиридон Килинкаров

По его мнению, сейчас Рада ничего собой не представляет, и это в условиях смешанной формы правления, когда парламент должен быть центром власти.