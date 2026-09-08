Воля Зеленского не нужна для окончания конфликта на Украине, заявил Килинкаров Килинкаров: конфликт на Украине может быть завершен без воли Зеленского

Москва8 сен Вести.Вооруженный конфликт на Украине мог бы быть давно завершен, и для этого не нужна воля главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

По его словам, для окончания боевых действий необходимы принципиальные оппозиционные политики на Украине, которые указали бы Зеленскому на узурпирование им власти после окончания его президентских полномочий.

Этот конфликт мог бы быть завершен, даже если бы не было воли Зеленского, а были хотя бы несколько принципиальных политиков на Украине… Мне не жаль ни одного оппозиционного политика, который остался на Украине, потому что с их молчаливого согласия произошел процесс узурпации власти Зеленским на Украине объяснил Килинкаров

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что победа России в украинском конфликте очень близка. Он подчеркнул, что РФ уверена в своем военном потенциале.