Москва8 сенВести.Победа России в украинском конфликте очень близка. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ходе брифинга в преддверии саммита БРИКС.
Он подчеркнул, что РФ уверена в своем военном потенциале. По словам Пескова, военные действия в зоне специальной военной операции проходят для российских войск очень успешно.
Мы уверены, что победа [в конфликте на Украине] очень близкасказал пресс-секретарь главы государства
Ранее заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что Россия рассчитывает добиться победы в спецоперации в "видимой перспективе".