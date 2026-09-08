Песков заявил, что победа России в конфликте на Украине очень близка

В Кремле выразили уверенность в скорой победе РФ в конфликте на Украине Песков заявил, что победа России в конфликте на Украине очень близка

Москва8 сен Вести.Победа России в украинском конфликте очень близка. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ходе брифинга в преддверии саммита БРИКС.

Он подчеркнул, что РФ уверена в своем военном потенциале. По словам Пескова, военные действия в зоне специальной военной операции проходят для российских войск очень успешно.

Мы уверены, что победа [в конфликте на Украине] очень близка сказал пресс-секретарь главы государства

Ранее заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что Россия рассчитывает добиться победы в спецоперации в "видимой перспективе".