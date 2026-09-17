Москва17 сен Вести.У Украины не было никаких шансов победить Россию, учитывая военный и экономический потенциал страны. Об этом ИС "Вести" заявил бывший депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров.

В интервью Зеленский заявляет о том, что в этой войне победителей не будет. Вы знаете, у многих это вызвало довольно неадекватную реакцию. Они задались вопросом: "Подождите, а где эта потужность в квадрате? Где эта стойкость в кубе? А где план потужности, план стойкости, план мира, блэкаут в Москве? Это все где? Как это не будет?". А не будет по одной банальной причине. Потому что изначально адекватные люди все понимали. Изначально у Украины не было никаких шансов победить Россию