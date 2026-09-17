"Не человек": Мендель предрекла смерть украинской нации из-за Зеленского Мендель назвала Зеленского инструментом самоубийства украинской нации

Москва17 сен Вести.Бывшая пресс-секретарь главы киевского режима Владимира Зеленского Юлия Мендель не считает его человеком и полагает, что удержание им власти приведет к смерти украинской нации.

Он подчеркнула, что на сегодняшний день Зеленский – "угроза украинскому суверенитету".

Я думаю, что Зеленский – это не человек. Это инструмент самоубийства украинской нации сказала Мендель в интервью журналистке Лилии Багировой

Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что ситуация на Украине с Зеленским у власти – самое ужасное, что происходит за долгие годы.