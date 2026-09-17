Москва17 сенВести.Бывшая пресс-секретарь главы киевского режима Владимира Зеленского Юлия Мендель не считает его человеком и полагает, что удержание им власти приведет к смерти украинской нации.
Он подчеркнула, что на сегодняшний день Зеленский – "угроза украинскому суверенитету".
Я думаю, что Зеленский – это не человек. Это инструмент самоубийства украинской нациисказала Мендель в интервью журналистке Лилии Багировой
Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что ситуация на Украине с Зеленским у власти – самое ужасное, что происходит за долгие годы.